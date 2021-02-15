В эту субботу, 20 февраля, в прямом эфире шоу «Утро в столице» в 09:00 определится победитель с помощью генератора случайных чисел.

Телеканал «Вся Уфа» продлевает розыгрыш 12 айфона. Все жители нашей республики могут принять участие в этом конкурсе и получить в подарок от столичного телеканала iPhone12.

Для участия в розыгрыше необходимо:

- скачать мобильное приложение телеканала «Вся Уфа» в Google Play AppStorе;

- сделать снимок экрана (скриншот) прямого эфира из приложения;

- выложить снимок экрана в свой профиль Instagram, написать

«ОГО, ВСЯ УФА ДАРИТ 12 АЙФОН» и отметить @vsyaufatv;

- поставить хештег #всяуфавтвоихруках.

- сделать репост этой записи в сторис и отметить @vsyaufatv (в сторис)

Все, кто правильно выполнил условия до 12 февраля, остаются в списке претендентов на победу. У всех кто успел поучаствовать или не знал о конкурсе есть шанс выиграть желанный приз!

СТОП розыгрыша будет объявлен в пятницу, 19 февраля, в 22:00! И уже в эту субботу, 20 февраля, в прямом эфире шоу «Утро в столице» в 09:00 определится победитель с помощью генератора случайных чисел.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте телеканала «Вся Уфа», а так же в официальной группе ВКонтакте и мессенджере Telegram.

Желаем всем удачи!