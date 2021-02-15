Радий Хабиров выложил трогательный пост о своей матери

Подписчики Хабирова поддержали пост и выразили свои соболезнования в комментариях.
В понедельник вечером 15 февраля Радий Хабиров опубликовал трогательный пост о своей матери, которая умерла шесть лет назад.
- А в Ишимбае я сегодня потому, что ровно 6 лет как ушла моя мама. И, конечно, я побыл на ее могиле, - сказал Хабиров.
Глава попросил мужчин не забывать такие даты, ведь «мамы нас ведут по жизни и делают настоящими».
Подписчики Хабирова поддержали пост и выразили свои соболезнования в комментариях.
- Красивая была у Вас мама!!! Вы на нее похожи. Царствие небесное! – написала Татьяна Д.