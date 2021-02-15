Школьницу из Башкирии на протяжении 2 лет насиловал знакомый матери

Сейчас подозреваемый находится под стражей

В башкирском городе Дюртюли школьница стала жертвой секс-насилия. Знакомый матери растлевал ее на протяжении двух лет. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Мать 13-летней девочки обратилась с заявлением в полицию 12 февраля. Женщина рассказала, что 52-летний знакомый с лета 2018 до конца 2020 года «неоднократно совершал развратные и насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. Все началось, когда школьнице было 11 лет. Мужчина растлевал несовершеннолетнюю как у нее дома, так и на некой съемной квартире.

Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили подозреваемого в Следственный комитет. Там он дал признательные показания, после чего против него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.