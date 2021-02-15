Житель Башкирии обнаружил гранату в заброшенном гараже

Граната оказалась учебной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Туймазы 48-летний местный житель обнаружил гранату в заброшенном гараже.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», мужчина обратился в полицию днем 10 февраля. Он сказал сотрудником, что залез в бесхозный, полуразрушенный бокс и заметил в разобранной кладке стены предмет, похожий на осколочную гранату.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции и ОМОНа выяснили, что мужчина действительно нашел гранату, однако она является учебной и не представляет взрывоопасности. Тем не менее из гаража ее все-таки забрали.