В Башкирию поступило еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Первым компонентом в Башкирии вакцинировано 42 тысячи человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирию с 13 на 14 февраля поступила новая партия вакцины от коронавируса – 20 тысяч доз. Сейчас прививки проходят регистрацию в системе маркировки, после чего их распределят по медицинским организациям. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– На территорию республики за все время поставлено уже 94 тысяч доз вакцины, – сообщил чиновник. – На сегодняшнюю дату провакцинировано первым компонентом 42 тысячи человек, вторым – 12 тысяч.

Хабиров, после доклада Забелина отметил, что самое главное в борьбе с коронавирусом сейчас – это вакцинация: «Надо постоянно быть на связи с Минздравом России, чтобы мы активно получили вакцину. Она есть. Она идет. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но важно реализовывать то, что есть».