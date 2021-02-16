Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Хабиров рассказал, чем занимался перед Днем всех влюбленных

Глава республики проходил диспансеризацию
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Хабиров рассказал, чем занимался перед Днем всех влюбленных

Хабиров рассказал, чем занимался перед Днем всех влюбленных

На минувших выходных Радий Хабиров прошел диспансеризацию и посоветовал всех жителей Башкирии последовать его примеру.

Напомним, что ранее Минздрав республики приостанавливал важную для здоровья каждого человека процедуру из-за угрозы распространения коронавируса. С 15 февраля 2021 года диспансеризацию в Башкирии возобновили. Глава республики смог пройти процедуру заранее.

- 13 февраля я очень хотел пойти покататься на лыжах. Но решил дать пример всем нашим жителям – я прошел диспансеризацию. Во-первых я прошу ее пройти всех чиновников, и, конечно, всех наших жителей, - признался Хабиров в прямом эфире оперативного совещания.

В скором времени поликлиники Башкирии опубликуют график приема пациентов для диспансеризации.