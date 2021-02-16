Хабиров рассказал, чем занимался перед Днем всех влюбленных

На минувших выходных Радий Хабиров прошел диспансеризацию и посоветовал всех жителей Башкирии последовать его примеру.

Напомним, что ранее Минздрав республики приостанавливал важную для здоровья каждого человека процедуру из-за угрозы распространения коронавируса. С 15 февраля 2021 года диспансеризацию в Башкирии возобновили. Глава республики смог пройти процедуру заранее.

- 13 февраля я очень хотел пойти покататься на лыжах. Но решил дать пример всем нашим жителям – я прошел диспансеризацию. Во-первых я прошу ее пройти всех чиновников, и, конечно, всех наших жителей, - признался Хабиров в прямом эфире оперативного совещания.

В скором времени поликлиники Башкирии опубликуют график приема пациентов для диспансеризации.