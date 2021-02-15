Уфимец получил 13 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погибли три человека

фото: Кировский районный суд

Кировский районный суд города Уфы приговорил 38-летнего Эдуарда Гайнанова к 13 годам колонии. Мужчина сел пьяным за руль и устроил ДТП, в результате которого погибли три человека.

Напомним, инцидент произошел на улице Сочинской 13 августа прошлого года, когда уже лишенный прав за нетрезвую езду Гайнанов вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На своей Toyota Land Cruiser 200 он проигнорировал «красный» сигнал светофора, выехал на «встречку» и врезался в «вазовскую» девяносто девятую. Попутно повреждения получили еще пять автомобилей.

Водитель отечественной легковушки и его пассажир скончались на месте. Еще два человека с различными травмами были госпитализированы. Один из них скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Эдуард Гайнанов на суде признал вину в преступлении и попросил прощения у родных погибших. Суд приговорил его к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. С нарушителя также взыскана компенсация морального вреда в размере 3,5 млн рублей.