Финансирование нацпроектов на 2021 год в Башкирии превышает 26,3 млрд рублей

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В Башкирии на финансирование национальных проектов на 2021 год выделено более 26,3 млрд рублей, 17,7 млрд из которых – средства федерального бюджета. Об этом 15 февраля сообщил первый вице-премьер республики Илшат Тажитдинов.

Предусмотренные для нацпроектов деньги планируется потратить на строительство 2,26 млн кв.м жилья, ремонт более 20 километров автодорог, а также строительство и реконструкцию ключевых магистральных улиц в городах Уфе, Салавате, Уфимском и Иглинском районах. Часть средств пойдет на возведение школ и строительство учреждений культуры.

– В этом году планируем начать строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, открыть пять центров онкологической амбулаторной помощи. […] Обеспечить ввод 2 667 ученических мест за счёт капитального ремонта школ, открыть в сельских школах 207 «точек роста» естественно-научной и технологической направленностей, – подытожил вице-премьер.

Исходя из конкретных нацпроектов, средства миллиарды будут распределены следующим образом:

– демография: 7,5 млрд рублей;

– здравоохранение: 2,2 млрд;

– образование: 1,8 млрд;

– культура: 1,6 млрд;

– жилье и городская среда: 6,3 млрд;

– экология: 191 млн;

– безопасные и качественные дороги: 5,7 млрд;

– производительность труда и поддержка занятости: 38,8 млн;

– цифровая экономика: 8,3 млн;

– малое и среднее предпринимательство: 784 млн;

– международная кооперация и экспорт: 56,6 млн.