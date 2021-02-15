Хабиров не принял доклад министра труда Ленары Ивановой и прочел чиновнице лекцию по его написанию

фото: фейсбук Ивановой

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров, помимо районного чиновника и председателя Госкомитета по ЧС, раскритиковал еще и министра семьи и соцзащиты населения Ленару Иванову. Руководитель региона отказался принимать ее доклад к году здоровья и активного долголетия, коим в регионе был объявлен 2021-й.

– Я посмотрел ваш доклад. Он никуда не годится. У нас история была такая: мы называем [2021-й] годом активного долголетия и здоровья, при этом целеуказание в нем – я вам сказал, по-моему, ясным русским языком – сокращение смертности. Ни одного слова о сокращении смертности я в вашем докладе не увидел. Я видел туризм, на палочках чтобы наши ветераны ходили, и так далее. О смертности не видел, – заявил Хабиров.

После этого он прочел чиновнице мини-лекцию о том, как нужно писать такие доклады:

– Берете смертность, анализируете вместе с [министром здравоохранения республики Максимом] Забелиным, в чем ее причина. Берете, препарируете: «две тысячи человек умерло, потому что вот потому-то, тысяча – потому-то». Препарируйте самоубийства, случайные отравления алкоголем, пожары. Вы должны четко расписать, что в пожарах должно, например, умереть на 20 человек меньше, в ДТП – на 50, от болезней сердца – столько-то, от онкологии – столько-то. После этого вы приходите, пишите план, что вы делаете по каждому случаю. Это большая бумага. Это не с палочками ходить, не туристические прогулки, – закончил ликбез глава Башкирии.

Он также поручил подключиться к этой работе и других чиновников из профильных министерств, отметив, что одна Иванова ее не потянет.