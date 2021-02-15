Эксперты рассказали, что уфимцы хотят получить в подарок на 23 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29% уфимцев хотят получить в подарок на 23 февраля технику.

Вопросом выбора подарка, как правило, задумываются в самый последний момент. Аналитики сервиса «Авито» решили помочь дамам и выяснили, какие вещи хотят получить в качестве презента мужчины на 23 февраля. Всего в опросе участвовали порядка двух тысяч человек – этого количества достаточно для создания общего представления идеального подарка на День защитники Отечества.

Так, 29% мужчин из Уфы хотят в подарок на 23 февраля получить технику – смартфоны, умные часы или иные устройства. Привычную пену для бритья желают получить лишь 8% опрошенных. 17% уфимцев устроит одежда или обувь.

Если говорить о женщинах, то почти половина опрошенных (45%) хотят подарить своим близким на 23 февраля пену для бритья.