МВД Башкирии обещает выплатить 200 тысяч рублей за помощь в розыске подозреваемого в растлении девочки

фото: МВД РБ

МВД Башкирии объявило, что готово заплатить 200 тысяч рублей за помощь в розыске 43-летнего Алексея Злобина. Мужчина подозревается «в совершении в декабре 2017 года особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней жительницы города Октябрьского». По предварительной информации, речь идет о растлении девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В полиции рассказали, что подозреваемый Алексей Злобин - уроженец города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, МВД просит сообщить по одному из номеров: 02, (347) 279-39-02 (дежурная часть) или (347) 279-33-87 (управление уголовного розыска).