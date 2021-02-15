Жертвами коронавируса в Башкирии стали 232 человека

5,7 тысячи жителей республики являются носителями коронавируса прямо сейчас

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 232 человека. За минувшие сутки было зарегистрировано еще четыре летальных случая. Об этом 15 февраля сообщил региональный оперштаб.

В республике еще у 155 жителей выявили COVID-19 за прошедшие 24 часа. Всего в регионе подтверждено 26 687 случаев инфицирования. Показатель выздоровевших за все время составляет 20 753 человека, 201 из них выписались накануне.

Носителями коронавируса прямо сейчас являются 5702 жителя региона: 234 госпитализированы, 5 468 переносят болезнь в легкой форме и лечатся на дому.