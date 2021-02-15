Башкирский парламент определился с суммами штрафов за продажу энергетиков детям

Парламент рассмотрит законопроект о штрафах на ближайшем пленарном заседании

Парламент Башкирии подготовил законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям. Депутаты рассмотрят новую норму в первом чтении на ближайшем пленарном заседании.

Согласно документу, при нарушении запрета на продажу тонизирующих энергетических напитков гражданам придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам от 150 до 200 тысяч рублей.

– Штрафы за повторное нарушение закона составят от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 250 тысяч рублей для юридических лиц, – добавили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Напомним, закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним, был принят башкирским парламентом в ноябре прошлого года.