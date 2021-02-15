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Общество

Хабиров пригрозил увольнением главе одного из районов Башкирии за нежелание сотрудничать с санаторием

В случае необходимости он поручил подыскать для чиновника новую работу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров намекнул на увольнение чиновника прямо во время оперативного совещания

Хабиров намекнул на увольнение чиновника прямо во время оперативного совещания

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров пригрозил увольнением руководителю Салаватского района Марсу Кашапову. Тот, как полагает Хабиров, не хочет сотрудничать с директором санатория «Янган-Тау» – предприятия, которое для района является системообразующем.

– У меня очень хороший состоялся [разговор] с генеральным директором санатория «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым. Очень большие планы на работу. Я признателен, что [он] такое большое предприятие удержал в период пандемии. У меня возникает ощущение, что глава администрации района не очень понимает суть и значение районообразующего предприятия, – сказал Хабиров.

Он поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину отправить в Салаватский район комиссию для проведения проверки. Глава Башкирии добавил, что если Марс Кашапов «не хочет нормально взаимодействовать с директором санатория, ему нужно подыскать другую работу».