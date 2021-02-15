Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 26687 человек

В Башкирии продолжается массовая вакцинация населения Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр здравоохранения Башкирии Маским Забелин озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за последние 24 часа коронавирус выявлен еще у 155 человек, а общее число инфицированных достигло 26687 человек. Из них 5468 находятся на амбулаторном лечении, еще 234 человек госпитализированы. В палатах интенсивной терапии находятся 39 пациентов, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Что касается числа выздоровевших, то их число достигло уже 78 процентов. За все время выписались 20 552 человека. Что касается летальных случаев, то с начала пандемии жертвами инфекции стали 228 жителей.

- Продолжается активная работа по вакцинации в республике. У же поставлено 94 тысячи доз вакцин, первым компонентом привито 42,5 тысяч человек, вторым компонентом – 12 тысяч человек, еще 20 тысяч доз, которые поступили в Башкирию на днях, вскоре будут распределены по больницам, - отметил Максим Забелин.