Радий Хабиров поручил привести в порядок культурные объекты

Глава обратился к премьер-министру Андрею Назарову и Амине Шафиковой с поручением.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на прошлой неделе побывал на встрече с министром культуры России в Москве, на которой обсудили строительство и реконструкцию культурных объектов.

Глава обратился к премьер-министру Андрею Назарову и Амине Шафиковой с поручением.

- Чтобы к 2024 году цирк должен работать, Русский драматический театр должен быть реконструирован, кукольный театр построен. Вот ваши задачи минимум. Понятно? Вы мне это обещали, - сказал Хабиров.

Также он отметил, что дополнительная часть их работы – сделать депозитарий.