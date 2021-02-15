«Решение принято, должно быть исполнено»: Радий Хабиров прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ

Фото: БашГУ

В последнее время в Башкирии горячо обсуждают новость об объединении двух ведущих университетов республики – БашГУ и УГАТУ – в единый крупнейший в регионе суперуниверситет. Далеко не всем пришлась по нраву такая затея, и многие недоумевают, как можно смешивать классический и профильный технический вузы.

Точку в спорах жестко поставил Радий Хабиров, который сразу заявил – объединению быть. Еще раз он это решение озвучил на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии.

- Мы сейчас находимся в преддверии большого научного проекта. Везде уже начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают, что если бы мы не создадим крупный вуз, мы из конкурентной борьбы выпадем и обратно уже не попадем. Решение принято и должно быть исполнено, - жестко подчеркнул Радий Хабиров.