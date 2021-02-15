Названа возможная причина ДТП в Башкирии, где по пути домой погиб пожилой мужчина

фото: ГИБДД РБ

Днем 14 февраля на трассе в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб 78-летний мужчина. Он управлял «Нивой», которая не удержалась на дороге и вылетела в кювет. От полученных травм пенсионер скончался. Вместе с ним в машине сидела супруга. Женщина уцелела и рассказала инспекторам ГИБДД, что вместе с мужем они возвращались домой с базара, и по пути тот жаловался на боли в груди. По всей видимости, одной из причин аварии мог стать сердечный приступ у водителя.

– Со слов пассажирки, мужчина болел ишемической болезнью сердца, – передали в Госавтоинспекции.

Точные причины инцидента будут установлены в ходе разбирательства.

За минувшие сутки это единственное смертельное ДТП. В еще трех дорожных происшествиях пострадали три человека.