В Уфе на ремонт 12 объектов культурного наследия потратят 93 млн рублей

Дом на Архитектурной, 18 // фото: гугл.карты

В Уфе капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, обойдется в 93,3 млн рублей. Заявку на участие в электронном аукционе по отбору подрядчика подала только одна фирма –уфимский «Уралнефтьспецмонтаж». Госконтракт с компанией заключит Региональный оператор капстроительства.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, финансирование ремонта обеспечат «взносы собственников помещений в многоквартирных домах». Всего планируется привести в порядок 12 зданий. Публикуем адреса, по которым они располагаются, и конкретные суммы, выделенные на их ремонт:

– Архитектурная, 14 и 18 (ремонт крыш в трехэтажных домах за 5,9 млн и 6,5 млн рублей соответственно);

– Кольцевая, 24 (5 этажей, ремонт крыши и фасада за 19,9 млн рублей), 38 (4 этажа, ремонт крыши за 5 млн рублей), 88 (3 этажа, ремонт крыши за 6,9 млн рублей);

– Мира, 37 (ремонт фасада в четырехэтажном доме за 7,8 млн рублей);

– Новороссийская, 4 (ремонт крыши в двухэтажном доме за 2,4 млн рублей);

– Центральная, 2 и 16 (ремонт крыш в двухэтажных домах за 6,4 млн и 7,6 млн рублей соответственно);

– проспект Октября, 3 (ремонт фасада за 8,5 млн рублей), 5 (ремонт крыши и фасада за 8,2 млн рублей), 9 (ремонт фасада за 7,7 млн рублей), все здания четырехэтажные.

По каждому объекту срок окончания работ установлен 1 октября 2021 года.