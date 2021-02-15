Мороз возвращается: какая погода будет в Башкирии в первой половине недели

30-градусные морозы возвращаются в Башкирию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирию с началом текущей недели вновь возвращаются холода. После непродолжительных теплых деньков жителям республики перед выходом на улицу вновь предстоит как следует укутаться.

Прогнозом погоды на ближайшие три дня поделились синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 15 февраля, днем по республике пройдет снег, в отдельных районах метель при усилении юго-западного ветра до 22 метров в секунду. На отдельных участках дорог возникнут снежные заносы, гололедица, видимость ухудшится до 500-1000 метров. Температура воздуха составит -11,-16°.

16 февраля существенных осадков в республике не ожидается. Ночью похолодает до -21,-26° (при прояснениях подморозит до -28,-33°), днем столбики термометров покажут -15,-20°, местами -25°. Такой же температурный режим ожидается и на следующий день, 17 февраля.