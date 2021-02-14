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Спорт

Динар Валеев из Уфы взял золото на чемпионате мира по мотогонкам на льду

В перезаезде он обогнал Игоря Кононова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: инстаграм Динара Валеева

фото: инстаграм Динара Валеева

Динар Валеев, райдер уфимского центра по техническим видам спорта имени Габдрахмана Кадырова, завоевал золотую медаль на личном чемпионате мира по мотогонкам на льду в Тольятти. Соревнование завершилось сегодня, 14 февраля.

В решающем суперфинальном заезде Валеев обогнал тольяттинца Игоря Кононова. Последний взял серебро. Бронза досталась Дмитрию Хомицевичу из Каменска-Уральского.

25-летний спортсмен стал шестым уфимцем, которому удалось победить на личном чемпионате мира по ледовому спидвею. В текущем году мотогонщик успел взять бронзу на российском первенстве.