Динар Валеев из Уфы взял золото на чемпионате мира по мотогонкам на льду

фото: инстаграм Динара Валеева

Динар Валеев, райдер уфимского центра по техническим видам спорта имени Габдрахмана Кадырова, завоевал золотую медаль на личном чемпионате мира по мотогонкам на льду в Тольятти. Соревнование завершилось сегодня, 14 февраля.

В решающем суперфинальном заезде Валеев обогнал тольяттинца Игоря Кононова. Последний взял серебро. Бронза досталась Дмитрию Хомицевичу из Каменска-Уральского.

25-летний спортсмен стал шестым уфимцем, которому удалось победить на личном чемпионате мира по ледовому спидвею. В текущем году мотогонщик успел взять бронзу на российском первенстве.