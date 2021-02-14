На трассе в Башкирии из-за низовой метели и снегопада ограничили движение для автобусов и грузовиков

На дорогах из-за метели и снегопада ухудшилась видимость Фото: Олег Укладов

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» с 20:00 14 февраля ограничено движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Как пояснили в МЧС региона, это связано с неблагоприятными погодными условиями – низовой метелью и обильным снегопадом.

– Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта [действует] на участках автомобильной дороги М-5 "Урал" с 1281 км по 1363 км (от границы с Татарстаном): Октябрьский - Туймазы - Кандры - Старые Богады - Буздяк, – пояснили в аварийном ведомстве.

Дорожные службы тем временем «принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения». Сейчас в этих работах задействовано 25 снегоуборщиков.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 01:00 15 февраля 2021 года, добавили в МЧС.