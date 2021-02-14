В Башкирии свернули поиски 25-летнего парня, который пропал без вести 8 февраля

фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии отряд «Лиза Алерт» заявил о прекращении поисков 25-летнего Александра Шигапова. Напомним, молодой человек из города Учалы пропал без вести 8 февраля – после того как вышел из дома. Когда парень перестал выходить на связь с близкими, те обратились к волонтерам.

Активисты сообщили, что 13 февраля Александра удалось найти живым и невредимым. Где именно пропадал парень и при каких обстоятельствах его обнаружили, не уточняется.

На днях «КП-Уфа» вспоминала историю таинственного исчезновения мальчика Кенана Мустафаева, который пропал в 2000 году. Даже спустя 20 лет мать, несмотря ни на что, продолжает его искать.