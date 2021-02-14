Уфимка зарезала любовника после того как он спрятал от нее краску для волос

Женщину приговорили к длительному сроку в тюрьме

Уфимка зарезала своего сожителя после того как он спрятал от нее краску для волос. Таким образом мужчина надеялся заставить свою подругу дать ему денег. В итоге ему пришлось поплатиться своей жизнью. Калининский районный суд приговорил женщину к восьми с половиной годам колонии.

На процессе подсудимая рассказала, что знала свою жертву около 13 лет, три года из которых они пытались жить вместе. Отношения у пары не ладились с самого начала. Мужчина пил и распускал руки, неделями мог находиться в запое. Если подруга не пускала его домой в пьяном состоянии, он вышибал окна, заходил внутрь и избивал.

В день убийства женщина в очередной раз пустила знакомого к себе. Там он тут же начал пить водку и вести себя агрессивно. В какой-то момент спиртное у мужчины закончилось, и он спрятал краску для волос, которую подсудимая развела себе. Когда она начала предъявлять ему претензии по этому поводу, он сказал, что вернет краску, только если она даст ему денег на водку. Женщина отказалась и попыталась дать отпор домашнему тирану. Между ними завязалась драка. Мужчина несколько раз ударил сожительницу по голове, после чего та побежала в спальню, взяла нож и стала угрожать ему расправой. Как призналась сама женщина на суде, она замахнулась холодным оружием, намереваясь ударить приятеля по руке, но в итоге попала ему прямо в грудь. Тот истек кровью и скончался на месте.

После случившегося женщина позвонила в полицию, скорую, а также близким убитого, чтобы раскаяться и попросить у них прощения. Затем горожанку задержали, предъявив обвинение в убийстве.

Судья, изучив материалы дела, приговорил фигурантку уголовного дела к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. Известно, что у женщины на свободе остались несовершеннолетний ребенок и пожилой отец-инвалид.