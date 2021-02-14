В Башкирии пожилой мужчина погиб в ДТП, когда вместе с женой возвращался домой с воскресного базара

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 14 февраля, в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом, погиб 78-летний пенсионер. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем на 16 километре автодороги Садовый-Ивановка. Пожилой мужчина не справился с управлением на «Ниве» и вылетел в кювет, где внедорожник опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По данным ГИБДД, он был в машине не один – на пассажирском сиденье находилась его супруга. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Как пояснили в дорожной полиции, пара возвращалась домой с воскресного базара. Сейчас инспекторы выясняют причины и условия возникновения ДТП.