У Элвина Грея внезапно отменились все концерты в Татарстане

фото: инстаграм Элвина Грея

Популярный певец башкиро-татарской эстрады Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, заявил, что запланированные на 2021 год концерты в Татарстане отменены. Об этом он сообщил 14 февраля на своей странице в инстаграме. Конкретную причину отмены выступлений артист называть не стал.

– Причина [отмены концертов] не в нас с вами, – отметил исполнитель. – Мы обязательно встретимся, друзья, но позже. Надеемся на понимание. Всех благ.

Юльякшин добавил, что в ближайшее время его концерты состоятся в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, ХМАО, Москве, Украине, Кыргызстане, Казахстане, Германии, Турции.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что Элвин Грей вместе со своей возлюбленной попал в неприятности во время медового месяца.