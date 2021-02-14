Аналитики выяснили, сколько денег уфимцы готовы потратить на свадьбу

Уфимцы готовы потратить на свадьбу порядка 210 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Уфы в среднем готовы потратить на свадьбу 211 тысяч рублей. Лучшим подарком на это торжество горожане назвали деньги. Такие данные по итогам социологического опроса ко Дню всех влюбленных дают компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни».

Башкирская столица по уровню расходов на свадьбу заняла четвертое место среди городов Приволжского федерального округа. В первую тройку вошли Набережные Челны (225 тысяч рублей), Саранск (221 тысяча рублей) и Йошкар-Ола (217 тысяч рублей). В среднем по России проведение свадебного торжества обходится в 188 тысяч рублей. 72% участников опроса сказали, что финансирование праздника не вызвало бы у них материальных затруднений.

– 4% жителей Уфы намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году, – отметил «Сбер».

Компания провела опрос среди жителей 75 городов России. 52% респондентов отметили, что лучший свадебный подарок для них – это деньги, а 23% предпочли бы получить постельное белье. Четверть россиян назвали залогом успешной церемонии красивое платье невесты, 24% отметили, что самый важный элемент праздника – ресторан, еда и свадебный торт.