Житель Башкирии ударил ножом брата своей женщины, потому что тот учил его воспитывать детей и хотел забрать их себе

Против подозреваемого возбудили уголовное дело

В башкирском городе Бирске 40-летний местный житель ударил ножом брата своей сожительницы, потому что тот учил его воспитывать детей. Об этом сообщило республиканское МВД.

Потерпевший 25-летний горожанин пришел в квартиру, где его родственница живет с мужчиной, чтобы забрать племянников. Молодой человек был недоволен тем, как сестра с сожителем воспитывает детей. Против таких мер выступил глава семейства. Он начал конфликтовать с гостем, а потом и вовсе ударил его ножом в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, откуда о происшествии сообщили в полицию. Сотрудники оперативно задержали 40-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

В МВД отметили, что и потерпевший, и подозреваемый ранее уже привлекались к «уголовке»: первый за мошенничество и нарушение ПДД, второй – за убийство.