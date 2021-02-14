Следовавший в Уфу самолет с 99 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Самолет приземлился в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 февраля, в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» вынуждено сел следовавший в Уфу самолет. Об этом сообщило Уральское следственное управление не транспорте.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 с 99 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку в 13:10 по местному времени. Как пояснили в правоохранительном ведомстве, во время набора высоты у самолета сработал датчик засорения топливных фильтров. Из-за этого командир судна решил вернуться в аэропорт.

– Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, – передали в следственном управлении. – На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают всех, кто был на борту самолета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.