Мэр Уфы Сергей Греков неожиданно занял высокую должность в профессиональном спортивном клубе

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Мэр Уфы Сергей Греков занял должность председателя общего собрания учредителей профессионального волейбольного клуба «Урал». Решение об этом было принято единогласно на прошедшем 13 февраля заседании собрания, сообщила пресс-служба администрации башкирской столицы.

– В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе об организации и проведении ежегодного турнира по волейболу среди юношей и девушек, посвященного памяти Ульфата Мустафина [бывшего мэра Уфы, который в прошлом году скончался от осложнений, вызванных коронавирусом], проведении мероприятий в честь 25-летия ВК «Урал» в суперлиге чемпионата России по волейболу, строительстве Центра волейбола в Калининском районе Уфы, – передали в мэрии.

В тот же день «Урал» сыграл с нижегородским клубом «АСК». Встреча завершилась победой уфимской команды – 3-1. Коллектив из Башкирии прервал победную восьмиматчевую серию гостей.

Напомним, 13 февраля Сергей Греков рассказал, как вместе с уфимцами покатался на лыжах.