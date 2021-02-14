Коронавирус в Башкирии: еще 158 человек заразились, 285 выздоровели, четверо скончались

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 269 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб в Башкирии обновил статистику по коронавирусу на 14 февраля. За последние сутки инфекцию выявили у 158 человек. Всего в республике зарегистрировано 26 532 случая COVID-19.

За день с учета по выздоровлению было снято 285 пациентов. За все время выписались 20 552 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще четыре человека. С начала пандемии жертвами инфекции стали 228 жителей.

Прямо сейчас носителями COVID-19 являются 5752 человека, 269 из них лежат в больнице, остальные 5483 лечатся дома – у них легкая форма заболевания.