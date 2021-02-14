20 предприятий в Башкирии объединят в авиакластер

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Власти Башкирии намерены объединить 20 производственных предприятий в единый авиационный кластер. Об этом стало известно во время визита премьер-министра республики Андрея Назарова на авиазавод в городе Кумертау. Чиновник отметил, что для создания кластера у региона «есть все ресурсы: кадры, техническая база и сложившиеся между участниками отрасли традиции производственной кооперации».

– Предварительно эту тему мы проработали уже с 20 предприятиями. Все они согласны. Среди них «УМПО», «Молния», «КумАПП», «Гидравлика», также компании малого и среднего бизнеса – «Техпромсервис» и другие. После того как кластер включат в федеральный реестр, участники объединения смогут получать субсидии на возмещение части затрат из федерального бюджета, – отметил Назаров.

Он объяснил, что создание кластера позволит проводить эффективную экономическую кооперацию: экономить на издержках, искать выгодные логистические схемы и варианты размещения производств.