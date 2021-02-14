В Башкирии в пандемийный год смертность выросла на 21,6%

В Башкирии за 2020 год умерло 59 844 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии по итогам января-декабря 2020 года смертность выросла на 21,6%. Это на 3,6% больше, чем в среднем по России. Об этом говорят данные Росстата.

В первом коронавирусном году в республике умерло 59 844 человека (+10 649 по сравнению с прошлым годом). Родилось при этом только 41 180 детей (-851, или -2% к 2019 году). Естественная убыль населения составила 18 664 человека, в 2019 году этот показатель был в 2,5 раза меньше – 7164. В Башкирии число умерших в прошлом году оказалось на 45% больше числа родившихся.

В регионе также зафиксировано 23-процентное снижение количества заключенных браков: 19 270 в 2020 против 25 060 в 2019 году. На 5,4% сократилось и число разводов: 14 572 в 2020/15 399 в 2019.