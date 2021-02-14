В уфимской квартире обнаружен труп женщины с изрезанной шеей

Тело женщины было обнаружено в одной из девятиэтажек в центре Уфы

В квартире девятиэтажки в Кировском районе Уфы был обнаружен труп 39-летней женщины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, горожанка погибла насильственной смертью: на ее шее и левом предплечье было множество резаных ран. Мертвая уфимка пролежала в своей квартире около суток – пока 11 февраля ее не спохватились близкие.

Сотрудники следственно-оперативной группы передали тело женщины на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия следователи забрали два окровавленных ножа и сотовый телефон. Криминалисты также обнаружили в квартире отпечатки пальцев, которые, предположительно, не принадлежат погибшей.