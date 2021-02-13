Гильмутдинов рассказал, сколько пьяных поймали в пятницу на дорогах Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал, сколько любителей выпить за рулем поймали гаишники в пятницу.

Рейды в конце рабочей недели сотрудники ГИБДД Башкирии устраивают постоянно. Несмотря на повышенное внимание дорожных полицейских по пятницам, водители Башкирии все также продолжают выпивать и садиться за руль.

По данным Гильмутдинова, 12 февраля гаишники поймали 70 нетрезвых водителей. Теперь горе-водителям придется отвечать перед Законом.

За пьяную езду нарушителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают права управлять автомобилем на срок до двух лет. За повторный похожий проступок и вовсе возбуждают уголовное дело.