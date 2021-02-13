После оттепели в Башкирию вернутся морозы

После небольшой оттепели, в Башкирии ожидаются серьезные похолодания.

По данным Башгидромета, температура воздуха начнет постепенно снижаться уже 14 февраля. Синоптики предупреждают, что ночью в День всех влюбленных в регионе похолодает до -7 градусов, в светлое время суток потеплеет до -2. Возможны осадки в виде мокрого снега.

К началу новой рабочей недели ночная и дневная температура воздуха будет колебаться в промежутке от -11 до -26 градусов. Похожая погода сохранится и во вторник, 16 февраля.

Водителей предупреждают, что из-за резкой смены температуры и осадков на дорогах Башкирии возможно образование гололедицы. Автомобилистов просят соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.