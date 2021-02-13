«Своим результатом доволен»: мэр Уфы покатался на лыжах с горожанами

Мэр Уфы Сергей Греков покатался на лыжах с горожанами.

Сегодня в Уфе, как и по всей стране, проходила традиционная «Лыжня России». Эпичный забег на лыжах проходил уже в 39 раз. Мэр Уфы, который является заядлым лыжником, не смог пройти мимо такого мероприятия и решил покататься вместе с горожанами.

В соцсетях градоначальник заявил, что мероприятия собрало порядка 31 тысячи уфимцев. Забеги проходили на семи площадках.

- Я вышел на старт. Своим результатом доволен. Но еще больше я доволен нашим общим результатом – счастливые лица детей и взрослых. Это большой праздник активных людей, которые выбирают спорт, - написал Греков.

Также мэр напомнил, что «Лыжня России 2022» станет юбилейной – он понадеялся, что спустя год в Уфе побьют рекорд посещаемости спортивного праздника.