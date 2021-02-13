Вице-мэра Сибая и бизнесмена подозревают в «распиле» пяти миллионов рублей

37-летнего вице-мэра Сибая и бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве в сфере дорожного строительства.

По предварительным данным МВД Башкирии, заместитель градоначальника и представитель некой частной организации заключили несколько контрактов на строительство дорог. Из бюджета выделили достаточное количество денег, но в полном объеме работы так и не выполнили.

Несмотря на это ответственное лицо в администрации подписало все документы, и, таким образом, приняло недостроенный объект. Полученную прибыль вскоре обналичили через счета знакомых бизнесмена.

Лишь по пяти заключенным контрактам ущерб государству полицейские оценили в пять миллионов рублей. Сейчас сотрудники МВД устанавливают остальные обстоятельства неприятной истории из столицы башкирского Зауралья.

Вице-мэра и его приятеля-бизнесмена оставили под подпиской о невыезде.