В центре Уфы внедорожник влетел в остановку, есть пострадавший

В Уфе на бульваре Ибрагимова внедорожник Toyota Hilux влетел в остановку, на которой горожанин ждал транспорт.

Известно, что ДТП произошло утром 13 февраля. По неизвестным пока причинам водитель японской иномарки на скорости влетел прямо в остановку общественного транспорта в историческом центре Уфы. К несчастью, в этот момент на ней находился пассажир. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу.

В ГИБДД сообщили, что по факту ДТП началось разбирательство. Инспекторам предстоит узнать, из-за чего на самом деле водитель врезался в остановку. По предварительной информации, он не справился с управлением.