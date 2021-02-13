Главный тренер «Уфы» рассказал, что его напрягает в команде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наставник «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, что его напрягает в команде.

Уже вскоре у футболистов из башкирской столицы возобновятся игры в Кубке и Чемпионате России. Положение команды в РПЛ назвать стабильным нельзя – ниже в таблице находится лишь «Тамбов», который испытывает серьезные финансовые проблемы. Прямо сейчас команда находится на сборах в Турции.

Накануне главный тренер команды Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что перед играми в РПЛ команда может пополнится новыми игроками.

- Есть определенное психологическое напряжение, но эмоциональное состояние хорошее. Команде обязательно требуется усиление. Времени мало, оно было немного упущено. Нужны приобретения в ближайшие дни. Это уже немного напрягает, - говорит Рахимов.