В Башкирии за сутки выявили еще четыре смертельных случая коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие 24 часа в Башкирии выявили еще четыре смерти от коронавируса.

По официальным данным администрации Радия Хабирова, за минувшие сутки число больных ковидом в регионе выросло на 160 человек – сейчас общее число заболевших составляет 26 374.

Количество выздоровевших от опасной болезни за сутки увеличилось на 253 человек. Таким образом, всего ковид успешно перенесли 20 267 человек.

Прямо сейчас лечение от коронавируса получают 5 883 пациента. 226 находятся в ковидных больницах, а остальные переносят болезнь в легкой форме и получают лечение на дому.

К сожалению, число выявленных смертей от коронавируса за сутки увечилось на четыре случая. Сейчас цифра печальной статистики остановилась на отметке в 224.