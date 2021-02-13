Уфимский чиновник назвал нелюбимое блюдо школьников из его района – вы с ним согласитесь

Глава Демского района Уфы Айдар Базгудинов сообщил, что школьники из его района в столовых не любят перловку.

Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров устроил неожиданный разнос сферы питания в школах. Чиновник негодовал на оперативном совещании, а после его подчиненные принялись искать недочеты в школьных столовых.

Так, 10 февраля глава Демского района Уфы Айдар Базгудинов приехал с проверкой в лицей №103. Там он выяснил, что дети не хотят кушать школьную перловку, приготовленную по школьным нормативам.

- Многие не едят перловку, но она представлена в меню по предписанию Роспотребнадзора. Возможно, стоит подумать, как ее готовить иначе или обсудить варианты замены каши, чтобы мы не тратили зря деньги, - пишет чиновник в соцсетях.

Также Базгудинов предложил чаще общаться со школьниками и их родителями на тему питания, дабы выяснить, что еще не устраивает ребят.