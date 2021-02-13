Прокуратура Башкирии вернула государству незаконно проданный участок на берегу реки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Башкирии через Арбитражный суд вернула муниципалитету участок земли на берегу реки Белой в Кармаскалинском районе республики.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в 2018 году лакомый участок в 50 гектаров на берегу реки продали некому частному лицу с нарушением прав на реализацию земли сельхозназначений. Кроме того проблемы возникли в момент с продажей в частную собственность части береговой части участка.

Вскоре о странной сделке узнали в прокуратуре и обратились в Арбитражный суд республики. Сделку признали ничтожной. Судья обязал вернуть землю в собственность муниципалитета.