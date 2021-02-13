Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура Башкирии вернула государству незаконно проданный участок на берегу реки

Дело дошло до Арбитражного суда
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Прокуратура Башкирии вернула государству незаконно проданный участок на берегу реки

Прокуратура Башкирии вернула государству незаконно проданный участок на берегу реки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Башкирии через Арбитражный суд вернула муниципалитету участок земли на берегу реки Белой в Кармаскалинском районе республики.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в 2018 году лакомый участок в 50 гектаров на берегу реки продали некому частному лицу с нарушением прав на реализацию земли сельхозназначений. Кроме того проблемы возникли в момент с продажей в частную собственность части береговой части участка.

Вскоре о странной сделке узнали в прокуратуре и обратились в Арбитражный суд республики. Сделку признали ничтожной. Судья обязал вернуть землю в собственность муниципалитета.