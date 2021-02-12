В Уфе начались поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

Волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе 12 февраля пропал 11-летний ребенок. Егор Гусак ушел из дома в неизвестном направлении и исчез. В настоящий момент к поискам привлекли полицию, волонтеров и неравнодушных.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые, глаза карие.

Был одет: серая куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, зеленая шапка в серую полоску.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефону 102.