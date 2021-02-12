В Уфе зарегистрировано превышение концентрации фенола в 8 раз

В Уфе 11 февраля было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации фенола, следует из отчета, опубликованного «Башгидрометцентром». Согласно обнародованным данным, превышение составило 8,1 раза.

В отчете также указано, что превышение концентрации фенола было зарегистрировано на втором пункте наблюдения за загрязнениями, расположенном на улице Свободы, 29.

– Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям (взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, кумол, хлорбензол) не наблюдались, – отмечено в отчете.