В Башкирии 6-летний ребенок застрял пальцами в подстаканнике от кресла

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В башкирском городе Кумертау 6-летний ребенок застрял пальцами в подстаканнике от кресла. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС, сотрудники которого смогли высвободить мальчика.

– Родители решили отправиться на семинар с ребенком […], где были кресла с пластиковыми подстаканниками. В какой-то момент ребенок просунул руку в подстаканник, в результате чего у него застряли два пальца, – рассказали в аварийной службе.

Родители не смогли самостоятельно помочь ребенку и вызвали спасателей. Сотрудники Госкомитета высвободили пальцы мальчика кусачками. Помощь медиков ему не понадобилась.