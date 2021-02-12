МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном тумане

Башкирию накроет туманом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие сутки Башкирию накроют сильным туманом. Видимость на дорогах сократится до 500 метров и менее. Об этом 12 февраля предупредило региональное МЧС.

– Обязательно соблюдайте скоростной режим, не обгоняйте, если не уверены в успешности маневра. По возможности, лучше воздержаться от поездки на личном транспорте в условиях ограниченной видимости, – обратилась аварийная служба к автолюбителям.

По данным Башгидромета, завтра, 13 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег с дождем. Специалисты также обещают гололед и снежный накат на дорогах. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -10,-15°, днём -2,+3°.

Погода в Башкирии на последующие два дня:

14 февраля: небольшой мокрый снег. Местами порывы ветра до 16 м/с. Температура ночью и днем -1,-6°.

15 февраля: небольшой снег, ночью местами метель. Ночью в отдельных районах порывы ветра до 16 м/с.. Температура ночью и днем -11,-16°, ночью при прояснениях до -21°.