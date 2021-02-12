В 2020 году Башкирия экспортировала мед на 195 тысяч долларов

фото: Минсельхоз РБ

Башкирия по итогам 2020 году экспортировала 47,5 тонн меда на общую сумму в 195 тысяч долларов США (14,5 млн рублей). Об этом сообщил региональный Минсельхоз.

В ведомстве отметили, что сейчас башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии готовит к отправке в Объединенные арабские эмираты партию пчеловодческой продукции. Пробная поставка в ОАЭ была сделана еще в ноябре прошлого года. Это были 408 кг бортевого и 100 кг липового меда, а также 500 стеклянных флаконов маточного молочка. Партнеры из арабских эмиратов высоко оценили республиканскую продукцию и заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству.