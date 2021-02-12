Правительство Башкирии установило прожиточный минимум на 2021 год

Прожиточный минимум теперь устанавливается сразу на год, а не поквартально

В Башкирии величина прожиточного минимума на 2021 год в расчете на душу населения установлена в размере 10 015 рублей. Это на 107 рублей больше, чем в предыдущий период. Соответствующее постановление правительства появилось на портале правовой информации.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 10 641 рубль, для пенсионеров – 9605 рублей, а для детей 10 077 рублей.

Отметим, что раньше прожиточный минимум высчитывался поквартально, однако с 2021 года его величина устанавливается сразу на год. В Минтруде республики напомнили о еще одной новации: прожиточный минимум теперь определяется не на основе расчета стоимости продуктов потребительской корзины, а зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.