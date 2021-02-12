Хабиров пообещал, что к 2025 году в Башкирии построят более 530 медучреждений

Глава Башкирии отметил, что ему часто жалуются на состояние больниц и поликлиник

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике к 2025 году появится более 530 новых медучреждений, а в 70 уже работающих будет сделан капитальный ремонт. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Руководитель региона отметил, что жители «очень часто» жалуется ему на состояние больниц и поликлиник.

– Многие здания построены лет 50-60 назад, в них мрачно и тесно. Но самое главное, что там морально устаревшее оборудование. Эти жалобы обоснованные - наши жители должны приходить в комфортные медучреждения и получать качественную помощь, – написал Хабиров.

Ремонт и строительство новых лечебниц, по словам главы Башкирии, будут вестись с поддержкой федерального центра. На это уйдет более 18,5 млрд рублей.

В 2021 году в городе Бирске будут достроены детская (на 200 посещений) и взрослая (на 400) поликлиники. Еще одно медучреждение – на 250 посещений – появится в селе Чекмагуш. В 2022 году завершится строительство хирургических корпусов в Учалинской горбольнице и уфимском кардиоцентре, а также поликлиники при РКБ имени Куватова и в Затоне.